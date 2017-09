Mariah Carey has always been a fan of hip-hop. Since stepping out of her comfort zone and teaming up with the late Ol’ Dirty Bastard for her 1995 Daydream hit, “Fantasy”, the singer-songwriter has faithfully shown love to the genre that has influenced the American pop culture we see today.

With decades of soulful, powerhouse vocals and chart-climbing albums, the iconic diva has consistently collaborated with many of hip-hop’s finest like Bone Thugs-N-Harmony (“Breakdown”), Busta Rhymes (“I Know What You Want”), Da Brat and Missy Elliott (“Heartbreaker (Remix)”), and Jermaine Dupri (“It’s Like That,” “Shake It Off”).

Since 1995, Carey has cemented classics while making her mark in music history. To keep today’s generation abreast on music history while taking music lovers on a nostalgic trip, VIBE dug deep and chronologically compiled 60 of Mimi’s hip-hop and rap collaborations.

Scroll through, hit play and go down memory lane with us.

READ: Mariah Carey’s 10 Most Memorable Collaborations With Rappers

—

1. “Fantasy” (Bad Boy Remix) feat. ODB – Mariah Carey (1995)

2. “Always Be My Baby” (Mr. Dupri Mix) feat. Da Brat, Xscape – Mariah Carey (1996)

3. “Honey” feat. Puff Daddy, Ma$e and The Lox – Mariah Carey (1997)

4. “Honey” (Bad Boy Remix) feat. Black Rob, Puff Daddy, Ma$e and The Lox – Mariah Carey (1997)

5. “My All/Stay Awhile” (So So Def Remix) feat. Peter Gunz and Lord Tariq – Mariah Carey (1997)

- Apple Music | Spotify | Tidal

6. “Honey” (So So Def Mix) feat. Da Brat, Jermaine Dupri – Mariah Carey (1997)

7. “Breakdown” feat. Krayzie Bone, Wish Bone – Mariah Carey (1998)

8. “Breakdown” (The Mo Thugs Remix) feat. Bone Thugs-n-Harmony – Mariah Carey (1998)

9. “Sweetheart” feat. Mariah Carey – Jermaine Dupri (1998)

10. “The Roof” (Mobb Deep Remix) feat. Big Nyod, Havoc, Prodigy – Mariah Carey (1998)

11. “Crybaby” feat. Snoop Dogg – Mariah Carey (1999)

12. “Did I Do That” feat. Master P, Mystikal – Mariah Carey (1999)

13. “Heartbreaker” feat. Jay Z – Mariah Carey (1999)

14. “Heartbreaker (DJ Clue Remix)” feat. Da Brat, Missy Elliott – Mariah Carey (1999)

15. “I Still Believe” (Damizza Reemix) feat. Da Brat, Krayzie Bone – Mariah Carey (1999)

READ: Ol Dirty Bastard's Children Talk Wu-Tang Dad For Father's Day

16. “Thank God I Found You” (Make It Last Remix) feat. Mariah Carey, Nas – Joe (2000)

17. “Things That U Do” feat. Mariah – JAY-Z (2000)

Album: Vol. 3… Life And Times Of S. Carter – Apple Music | Spotify | Tidal

18. “All I Want For Christmas Is You (So So Def Remix)” feat. Bow Wow, Jermaine Dupri – Mariah Carey (2001)

19. “Don’t Stop (Funkin’ 4 Jamaica)” feat. Mystikal – Mariah Carey (2001)

20. “If We” feat. Nate Dogg, Ja Rule – Mariah Carey (2001)

– Apple Music | Spotify | Tidal

21. “Last Night A DJ Saved My Life” feat. Busta Rhymes, DJ Clue, Fabolous – Mariah Carey (2001)

– Apple Music | Spotify | Tidal

22. “Loverboy (Remix)” feat. Da Brat, Ludacris, Twenty II, Shawnna – Mariah Carey (2001)

– Apple Music | Spotify | Tidal

23. “Boy (I Need You)” feat. Cam’Ron – Mariah Carey (2002)

Apple Music | Spotify | Tidal

24. “Irresistible (West Side Connection)” feat. West Side Connection – Mariah Carey (2002)

25. “You Got Me” feat. Freeway, JAY-Z – Mariah Carey (2002)

26. “I Know What You Want” feat. Mariah Carey, Flipmode Squad – Busta Rhymes (2003)

27. “Miss You” feat. Jadakiss – Mariah Carey (2003)

28. “The One (So So Def Remix)” feat. Bone Crusher, Jermaine Dupri – Mariah Carey (2003)

29. “U Make Me Wanna” feat. Mariah Carey – Jadakiss (2004)

– Apple Music | Spotify | Tidal

30. “What Would U Do” feat. Mariah Carey, Nate Dogg & N.U. N. E. – Shade Sheist (2004)

– Apple Music | Spotify | Tidal

READ: 20 Years Later: Mariah Carey’s ‘Butterfly’ Tracklist, Ranked

31. “Get Your Number” feat. Jermaine Dupri – Mariah Carey (2005)

32. Makin’ It Last All Night (What It Look Like)” feat. Jermaine Dupri – Mariah Carey (2005)

33. “It’s Like That” feat. Fatman Scoop, Jermaine Dupri – Mariah Carey (2005)

34. “It’s Like That” (Remix) feat. Fat Joe – Mariah Carey (2005)

35. “One and Only” feat. Twista – Mariah Carey (2005)

– Apple Music | Spotify | Tidal

36. “Shake It Off (Remix)” feat. JAY-Z, Jeezy – Mariah Carey (2005)

37. “To The Floor” feat. Nelly – Mariah Carey (2005)

– Apple Music | Spotify | Tidal

38. “We Belong Together (DJ Clue Remix)” feat. Jadakiss, Styles P – Mariah Carey (2005)

39. “Say Somethin’” feat. Snoop Dogg – Mariah Carey (2005)

40. “Say Somethin'” (So So Def Remix) feat. Dem Franchize Boyz – Mariah Carey (2006)

41. “So Lonely (One and Only Part II)” feat. Twista – Mariah Carey (2005) / “So Lonely” feat. Mariah Carey – Twista (2006)

42. “Lil Love” feat. Bow Wow, Mariah Carey – Bone Thugs-N-Harmony (2007)

43. “I’ll Be Lovin’ U Long Time” feat. T.I. – Mariah Carey (2008)

– Apple Music | Spotify

44. “Migrate” feat. T Pain – Mariah Carey (2008)

45. “Side Effects” feat. Young Jeezy (2008) – Mariah Carey

46.”Touch My Body” (Remix) feat. Rick Ross, The-Dream – Mariah Carey (2008)

47. “Obsessed” feat. Gucci Mane – Mariah Carey (2009)

48. “H.A.T.E.U. (Remix)” feat. Big Boi, OJ Da Juiceman, Gucci Mane – Mariah Carey (2010)

50. “Up Out My Face” feat. Nicki Minaj – Mariah Carey (2010)

– Apple Music | Spotify | Tidal

51. “Triumphant (Get ‘Em)” feat. Meek Mill, Rick Ross – Mariah Carey (2012)

52. “#Beautiful” (Remix) feat. Jeezy, Miguel – Mariah Carey (2013)

53. “#Beautiful” (Remix) feat. A$AP Rocky, Miguel – Mariah Carey (2013)

54. “Dedicated” feat. Nas – Mariah Carey (2014)

– Apple Music | Spotify

55. “Money ($*/…)” feat. Fabolous – Mariah Carey (2014)

56. “Thirsty” feat. Rich Homie Quan – Mariah Carey (2014)

57. “You Don’t Know What To Do” feat. Wale – Mariah Carey (2014)

– Apple Music | Spotify | Tidal

58. “I Don’t” feat. YG – Mariah Carey (2017)

59. “I Don’t” (Remix) feat. Remy Ma, YG – Mariah Carey (2017)

60. “Unforgettable (Mariah Carey Remix)” feat. Mariah Carey, Swae Lee – French Montana (2017)

—

Save our playlists on Spotify and Tidal!