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Drake, J. Cole, Kendrick Lamar Nominated For 2022 BET Hip-Hop Awards

Kanye West, Baby Keem, Cardi B, and Future also hold their own in nominations.

Drake, Kendrick, and Cole performing and
Tim P. Whitby/Getty Images, Christopher Polk/Getty Images for Coachella, Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia

BET has announced its complete list of nominees for the 2022 Hip-Hop Awards. 

Drake’s Certified Lover Boy dominates this year, leading with fourteen nominations, including “Best Live Performer,” “Lyricist of the Year,” and “Hip-Hop Album of the Year.” Kanye West has the second most noms with ten and Kendrick Lamar with nine. Future is also in the mix garnering eight nominations J. Cole follows closely behind at six nominations, tied with Baby Keem and Cardi B.  

The 2022 BET Hip-Hop Awards are set to be taped on Friday (Sept. 30) at the Cobb Energy Performing Arts Centre in Atlanta, GA, and will premiere Tuesday (Oct. 4) at 9 PM EST/PT. Fat Joe is slated to host the show.

View the list of nominees below. Fans can vote for their favorite BET Hip Hop Awards’ 2022 DJ of the Year and Best Hip Hop Platform here.

Best Hip-Hop Video

Fat Joe and Diddy
Related Story

Fat Joe To Host Starz Series Co-Produced By Revolt Studios

“D.M.B.” – A$AP ROCKY

“FAMILY TIES” – BABY KEEM & KENDRICK LAMAR

“GOOD LOVE”- CITY GIRLS FEAT. USHER

“HOT SH*T” – CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK

“LONDON”- B.I.A. & J. COLE

“WAIT FOR U” – FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS

“WAY 2 SEXY”- DRAKE FEAT. FUTURE & YOUNG THUG

Best Collaboration

“FAMILY TIES” – BABY KEEM & KENDRICK LAMAR

“GOOD LOVE” – CITY GIRLS FEAT. USHER

“HOT SHIT” – CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK

“JIMMY COOKS” – DRAKE FEAT. 21 SAVAGE

“JOHNNY P’S CADDY” – BENNY THE BUTCHER & J. COLE

“WAIT FOR U” – FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS

“WAY 2 SEXY” – DRAKE FEAT. FUTURE & YOUNG THUG

Best Duo or Group

42 DUGG & EST GEE

BIG SEAN & HIT-BOY

BIRDMAN & YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN

BLXST & BINO RIDEAUX

DABABY & YOUNGBOY NEVER BROKE AGAIN

EARTHGANG

STYLES P & HAVOC

Best Live Performer

CARDI B

DOJA CAT

DRAKE

J. COLE

KANYE WEST

KENDRICK LAMAR

TYLER, THE CREATOR

Lyricist of the Year 

BABY KEEM

BENNY THE BUTCHER

DRAKE

J. COLE

JACK HARLOW

JAY-Z

KENDRICK LAMAR

Video Director of the Year

BENNY BOOM

BURNA BOY

COLE BENNETT

COLIN TILLEY

DIRECTOR X

KENDRICK LAMAR & DAVE FREE

TEYANA TAYLOR

Song of the Year 

“BIG ENERGY”-LATTO

“F.N.F. (LET’S GO)” – HITKIDD & GLORILLA 

“FIRST CLASS” – JACK HARLOW

“HOT SH*T” – CARDI B, KANYE WEST & LIL DURK

“SUPER GREMLIN” – KODAK BLACK

“WAIT FOR U FUTURE” – FEAT. DRAKE & TEMS

“WAY 2 SEXY DRAKE” – FEAT. FUTURE & YOUNG THUG

Hip-Hop Album of the Year

777 – LATTO

CERTIFIED LOVER BOY –DRAKE

DONDA – KANYE WEST

I NEVER LIKED YOU – FUTURE

IT’S ALMOST DRY – PUSHA T

KING’S DISEASE II – NAS

MR. MORALE & THE BIG STEPPERS – KENDRICK LAMAR

Hip-Hop Artist of the Year 

CARDI B

DOJA CAT

DRAKE

FUTURE

KANYE WEST

KENDRICK LAMAR

MEGAN THEE STALLION

Producer of the Year

ATL JACOB

BABY KEEM

HIT-BOY

HITMAKA

KANYE WEST

METRO BOOMIN

PHARRELL WILLIAMS

Best Breakthrough Artist Hip-Hop Artist

BABY KEEM

BLXST

DOECHII

FIVIO FOREIGN

GLORILLA

NARDO WICK

SAUCY SANTANA

DJ of the Year 

D-NICE

DJ CASSIDY

DJ DRAMA

DJ KAY SLAY

DJ PREMIER

KAYTRANADA

MUSTARD

NYLA SYMONE

LA LEAKERS: DJ SOURMILK AND JUSTIN INCREDIBLE

Best Hip-Hop Platform

BIG BOY’S NEIGHBORHOOD

BREAKFAST CLUB

CARESHA PLEASE

COMPLEX

DRINK CHAMPS

HIPHOP DX

MILLION DOLLAZ WORTH OF GAME 

NPR TINY DESK

VERZUZ

Hustler of the Year

50 CENT

CARDI B

DJ KHALED

DRAKE

JAY-Z

KANYE WEST

MEGAN THEE STALLION

Sweet 16: Best Featured Verse

DRAKE – “CHURCHILL DOWNS” (JACK HARLOW FEAT. DRAKE)

J. COLE – “POKE IT OUT” (WALE FEAT. J. COLE)

J. COLE – “LONDON” (BIA & J. COLE)

LIL BABY – “GIRLS WANT GIRLS” (DRAKE FEAT. LIL BABY)

KANYE WEST – “CITY OF GODS” (FIVIO FOREIGN, KANYE WEST & ALICIA KEYS)

DRAKE – “WAIT FOR U” (FUTURE FEAT. DRAKE & TEMS)

JADAKISS – B”LACK ILLUMANTI” (FREDDIE GIBBS FEAT. JADAKISS)

Impact Track 

“ABOUT DAMN TIME” – LIZZO

“CITY OF GODS” – FIVIO FOREIGN, KANYE WEST & ALICIA KEYS

“FAMILY TIES” – BABY KEEM & KENDRICK LAMAR

“NOBODY” – NAS FEAT. MS. LAURYN HILL

“PU**Y” – LATTO

“THE HEART PART 5” – KENDRICK LAMAR

“WOMAN” – DOJA CAT

Best International Flow

BENJAMIN EPPS (FRANCE)

BLACK SHERIF (GHANA)

BLXCKIE (SOUTH AFRICA)

CENTRAL CEE (U.K.)

HAVIAH MIGHTY (CANADA)

KNUCKS (U.K.)

LE JUIICE (FRANCE)

NADIA NAKAI (ZIMBABWE)

TASHA & TRACIE (BRAZIL)

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